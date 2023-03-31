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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan alanın riskli alan ilan edilmesine karar verilirken, Darende ilçesine bağlı 6 mahalledeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan alanın riskli alan ilan edilmesine karar verilirken, Darende ilçesine bağlı 6 mahalledeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Şehitfevzi (Sancaktar) mahallesi sınırları içerisinde sınır ve koordinatları belirlenen alan riskli alan ilan edildi.

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Beybağı, Günpınar, Kılıçbağ, Mehmet Paşa, Nadir ve Sayfiye mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların, Aşudu Deresi Taşkın Koruma ve Altyapı Projesi kapsamında Darende Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Darende Malatya Güncel Haberler

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