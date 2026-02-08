KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres ile New York'ta Görüşecek

(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 11 Şubat Çarşamba günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres ile görüşmek üzere New York'a gidecek. Görüşmede Kıbrıs meselesi ve güncel gelişmeler ele alınacak.

