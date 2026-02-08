Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres ile New York'ta Görüşecek

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 11 Şubat Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile New York'ta bir araya gelecek. Görüşmede Kıbrıs meselesi ve güncel gelişmeler ele alınacak.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 11 Şubat Çarşamba günü BM Genel Sekreteri António Guterres ile görüşmek üzere New York'a gidecek. Görüşmede, Kıbrıs meselesinin ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bildirildi.

