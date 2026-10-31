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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zelenskiy ile görüşme) Ukrayna'daki barışın sağlanmasına yönelik son dönemde artan çabaları ve Karadeniz'deki güvenlik durumunu etraflıca ele aldık."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zelenskiy ile görüşme) Ukrayna'daki barışın sağlanmasına yönelik son dönemde artan çabaları ve Karadeniz'deki güvenlik durumunu etraflıca ele aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zelenskiy ile görüşme) Ukrayna'daki barışın sağlanmasına yönelik son dönemde artan çabaları ve Karadeniz'deki güvenlik durumunu etraflıca ele aldık."

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
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