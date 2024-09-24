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Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Bir Araya Geldi

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Bir Araya Geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunduğu sırada Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i kabul etti. Erdoğan, genel kurula hitabının ardından Miçotakis ile BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel kurula hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Miçotakis'i kabul etti.

Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Güncel

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