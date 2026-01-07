Haberler

Yüksekovaspor'a Otobüs Hediyesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na otobüs hediye etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na otobüs hediye etti. Otobüs, bugün Yüksekova'ya getirilerek düzenlenen törenle kulübe teslim edildi.

2017 yılında Yüksekova'da kurulan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, kısa sürede önemli başarılara imza attı. 2'nci Lig'e yükselen ve ardından şampiyon olan ekip, bu sezon TFF 1. Lig'i de zirvede tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi. Takımın yönetici ve sporcuları, geçen yıl ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na otobüs hediye etti. Otobüs bugün Yüksekova'ya getirilerek düzenlenen törenle kulübe teslim edildi. Teslim öncesinde kurban kesildi. Törene Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Burhan Yaşar, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Kulüp Başkanı Feyzi Yıldırım, iş insanları ve takım sporcuları katıldı. Törende konuşan Kaymakam Mustafa Akın, "Allah otobüsümüzün tekerine taş değdirmesin. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İlçemize çok güzel bir otobüs kazandırıldı. Bu destek, kızlarımızın başarısının bir sonucudur. İnşallah nice şampiyonlukları bu otobüste kutlayacağız" dedi.

Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kübra Şen ise "Bu kıymetli desteğin sağlanmasında emeği olan Cumhurbaşkanımıza, Milli Savunma Bakanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi

Sokak ortasında kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı
TFF, 104 Futbol menajerini PFDK'ya sevk etti! Aralarında Galatasaray'ın eski futbol direktörü de var

Galatasaray'ın eski futbol direktörü dahil 104 isim PFDK'ya sevk oldu
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...

5 adet domatese ödediği para üzerinden emekli zammına isyan etti
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?

Uçakta bomba diyalog! Önce kızdı, sonra sarıldı