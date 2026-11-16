Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetişmesine hayatımı adadığım bu gençlikten umudumu asla kesmedim, kesmem ve kesmeyeceğim. Ömrüm vefa ettiği müddetçe sizlerle yol yürümeye, mücadele ve dava arkadaşlığı yapmaya devam edeceğim"

Kaynak: AA