Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara Büyük Filistin Mitingi daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Büyük Filistin Mitingi'ne davet etti. Erdoğan, "Yarın milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları yarın saat 15.00'te İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Büyük Filistin Mitingi'ne davet etti.

MİLLETİN HER BİR FERDİNİ DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorum." ifadesini kullandı.

GÖRSELDE MESCİD-İ AKSA TERCİHİ

Davetinde Türk ve Filistin bayrakları emojilerine de yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu görseli paylaştı.