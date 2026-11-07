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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle 8 Kasım 2026 tarihinde Karabağ'ı ziyaret edeceklerdir. Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev, ikili görüşme yapacak, Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin çeşitli veçhelerini bu çerçevede değerlendirecek, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri de istişare edeceklerdir."

Kaynak: AA
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