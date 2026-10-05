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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki ay uzay aracımızın, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır"

Kaynak: AA