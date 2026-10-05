Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki ay uzay aracımızın, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki ay uzay aracımızın, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki ay uzay aracımızın, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır"

Kaynak: AA
Polise 'Bırakın onu' dedi! Sonrasında yaşananlar ülkeyi ayağa kaldırdı

Polis o sözü duyunca yerden kalktı! Görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı
TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu

TFF'nin paylaşımı Mourinho'yu bayram ettirdi!

Karı kocadan haber alınamıyordu! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı

Bir ev, iki ölüm! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı
Deprem bilimciden Adana için korkutan uyarı! 5-5.8 arasında yeni depremler bekleniyor

Deprem bilimciden Adana için korkutan uyarı
Aracı olanlar e-Devlet'e akın edecek! Yeni uygulama başladı

e-Devlet'e bomba bir hizmet daha geldi
Caddeyi birbirine kattı, yetmedi polise saldırdı

Caddeyi birbirine kattı, yetmedi polise saldırdı
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi

Dananın kuyruğu kopuyor! Gözaltındaki hakem ile ilgili yeni gelişme