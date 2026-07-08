Erdoğan ve Rutte liderleri karşıladı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılan liderleri karşıladı.

Ankara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Zirve'ye katılan liderleri Cumhurbaşkanlığı'nda karşıladı.

Tek tek anons edilerek gelen liderlerden en son ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan ve Rutte tarafından karşılanması sonrası, tüm liderler geleneksel aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Kaynak: ANKA