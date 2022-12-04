Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İbrahim Tatlıses'den "Urfalıyım Ezelden" düeti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa gençlik buluşması kapsamında İbrahim Tatlıses ile birlikte Urfalıyım ezelden türküsünü söyledi. O anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından Haliliye Belediyesi İbrahim Tatlıses Kültür merkezinde düzenlenen Gençlik Buluşmasına İbrahim Tatlıses ile birlikte katıldı.
Erdoğan ve Tatlıses burada bir düet gerçekleştirdi. Tatlıses'in "Urfalıyım Ezelden" türküsünü söylemesi üzerine Erdoğan da mikrofonu alarak şarkıya eşlik etti. O anlar partililer tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa mitingine de katılan İbrahim Tatlıses "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti. Cumhurbaşkanımız nereye biz oraya. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım" dedi.
Erdoğan ve Tatlıses mitingde de şarkı söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir şey söyleyeceğini belirten Tatlıses, "Ben sizin dostunuz muyum? Siz benim başımın tacısınız" diyerek "Haydi Söyle" şarkısını seslendirdi. Tatlıses'e Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.