Erdoğan çifti devlet başkanları onuruna yemek verdi
Ankara.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, devlet başkanları ile eşleri onuruna verilen yemekte davetlileri karşıladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, devlet başkanları ile eşleri onuruna verilen yemekte davetlileri karşıladı
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