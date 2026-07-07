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Erdoğan çifti devlet başkanları onuruna yemek verdi

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Ankara.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, devlet başkanları ile eşleri onuruna verilen yemekte davetlileri karşıladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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