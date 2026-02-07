Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile İstanbul'da Görüştü

Tuğçe SEZER ODABAŞI/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile İstanbul'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral 2'nci Abdullah'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. İki liderin gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından, iki ülkenin heyetleri görüşmeye geçti. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ürdün Kralı'nın ziyaretine iliştin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Duran, "Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak" dedi.