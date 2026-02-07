Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile İstanbul'da Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile İstanbul'da Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ı İstanbul'da resmi bir törenle karşıladı. İki lider, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçtiler. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmeler ele alındı.

Tuğçe SEZER ODABAŞI/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile İstanbul'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral 2'nci Abdullah'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. İki liderin gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından, iki ülkenin heyetleri görüşmeye geçti. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ürdün Kralı'nın ziyaretine iliştin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Duran, "Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı

Profesör "Allah belanı versin" dedi, Kerem Kınık tepkisiz kalamadı
Kenan Yıldız imzayı attı! Çuvalla para kazanacak

Çuvalla para kazanacağı imzayı attı
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi

Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler

Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
Para ödemeden ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı

Bedavaya ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı