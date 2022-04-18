Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la, bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında iki ülke olarak iş birliği hususunda... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la, bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında iki ülke olarak iş birliği hususunda...

AA - Enes Kaplan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la, bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında iki ülke olarak iş birliği hususunda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la, bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında iki ülke olarak iş birliği hususunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la, bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında iki ülke olarak iş birliği hususunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

AA / Enes Kaplan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Ürdün, Güncel, Haberler

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