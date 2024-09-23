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Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'na İsrail'in Gazze'deki Suçlarını Belgeleyen Kitapları Teslim Etti

Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'na İsrail'in Gazze'deki Suçlarını Belgeleyen Kitapları Teslim Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki temasları sırasında Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'a Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan ve İsrail'in Gazze'de işlediği suçları ortaya koyan 'Kanıt' ve 'Tanık' kitaplarını teslim etti.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ? Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'a, Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" ve "Tanık" kitaplarını teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü.

Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Khan'a AA'nın hazırladığı, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne seren "Kanıt" (The Evidence) ile savaş ve insanlık suçlarının kanıtlarını insan hikayeleri üzerinden ele alan "Tanık" kitaplarının genişletilmiş güncel baskısını verdi.

Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Güncel

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