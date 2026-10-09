Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda."
Kaynak: AA