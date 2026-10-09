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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda."

Kaynak: AA
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