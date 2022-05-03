Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları...
AA - Murat Paksoy - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz."
AA / Murat Paksoy - Güncel