Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları...

AA - Murat Paksoy - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz."

AA / Murat Paksoy - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli, Güncel, Haberler

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