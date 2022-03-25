Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağının Tokat Yeni Havalimanı'na inişini kokpitten takip etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağının Tokat Yeni Havalimanı'na inişini kokpitten takip etti

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağının Tokat Yeni Havalimanı'na inişini kokpitten takip etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçağının Tokat Yeni Havalimanı'na inişini kokpitten takip ettiği görüntüyü paylaştı.

TOKAT (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçağının Tokat Yeni Havalimanı'na inişini kokpitten takip ettiği görüntüyü paylaştı.

Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, kokpitte pilotlarla sohbet etti, pistin uzunluğu hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz, şehrimizin geleceğinin sembollerinden biri olarak gördüğümüz yeni Tokat Havalimanı'nın Tokatlı vatandaşlarımıza, milletimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağının Tokat Yeni Havalimanı'na inişini kokpitten takip etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağının Tokat Yeni Havalimanı'na inişini kokpitten takip etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağının Tokat Yeni Havalimanı'na inişini kokpitten takip etti

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Twitter, Tokat, Güncel, Haberler

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