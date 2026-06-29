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Erdoğan, Berdimuhamedov ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile telefonda görüştü.

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile telefonda görüştü.

Erdoğan ve Berdimuhamedov'un telefon görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi."

Liderler, Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan'ın iş birliğini geliştirmeye devam edeceğini, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Berdimuhamedov'u Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Zirvesi ve COP31 İklim Zirvesi'ne davet ederken, doğum gününü de kutladı."

Kaynak: ANKA
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