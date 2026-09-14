Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli) Bilgiyi ezberleyen değil, bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, yetkin, erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli) Bilgiyi ezberleyen değil, bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, yetkin, erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli) Bilgiyi ezberleyen değil, bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, yetkin, erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz"
Kaynak: AA