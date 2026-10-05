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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin güçlü ve saygın aktörlerinden biri haline getirene kadar hedefimizden sapmayacağız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin güçlü ve saygın aktörlerinden biri haline getirene kadar hedefimizden sapmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin güçlü ve saygın aktörlerinden biri haline getirene kadar hedefimizden sapmayacağız."

Kaynak: AA
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