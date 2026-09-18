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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. 2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. 2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık."

Kaynak: AA
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