Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 muhalefet partisi) Macaristan'da da bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu biliyorsunuz. Aynı...
AA - Ali Can Altıntaş - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem Milletvekilleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem Milletvekilleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.(4)