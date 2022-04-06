Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 muhalefet partisi) Macaristan'da da bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu biliyorsunuz. Aynı... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 muhalefet partisi) Macaristan'da da bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu biliyorsunuz. Aynı...

AA - Ali Can Altıntaş - Güncel
 - Güncelleme:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem Milletvekilleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem Milletvekilleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.(4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (6 muhalefet partisi) Macaristan'da da bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu biliyorsunuz. Aynı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (6 muhalefet partisi) Macaristan'da da bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu biliyorsunuz. Aynı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (6 muhalefet partisi) Macaristan'da da bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu biliyorsunuz. Aynı...

AA / Ali Can Altıntaş - Güncel

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