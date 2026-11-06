Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye söz konusu olduğun aslan kesilenler, mesele soykırım şebekesi olunca bakıyorsunuz hemen kağıttan kaplana dönüşüyor."

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye söz konusu olduğun aslan kesilenler, mesele soykırım şebekesi olunca bakıyorsunuz hemen kağıttan kaplana dönüşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye söz konusu olduğun aslan kesilenler, mesele soykırım şebekesi olunca bakıyorsunuz hemen kağıttan kaplana dönüşüyor."

Kaynak: AA
Japonya'da 3 bin 430 şubede bankacılık işlemleri durdu

Yok böyle kriz! Binlerce şubede işlemler durdu
Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı

Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha

Canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı

Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı
8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika11

Katliam zanlısını görünce deliye döndüler: Salın şunu 2 dakika
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor

Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı
Saniyeler içinde küle döndü! 'Ölümün de hayırlısı' dedirten olay

"Ölümün de hayırlısı" dedirten olay