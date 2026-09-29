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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcilerini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcileri ve sporcular ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcileri ve sporcular ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcileri ve sporcular tarafından Erdoğan'a isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

Kaynak: AA
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