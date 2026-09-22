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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki zorlu, çatışmalı süreçte Kuveyt gibi kardeş ülkelerin yanında olduğunu, İsrail'in saldırganlığının önünün alınması gerektiğini belirtti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki zorlu, çatışmalı süreçte Kuveyt gibi kardeş ülkelerin yanında olduğunu, İsrail'in saldırganlığının önünün alınması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki zorlu, çatışmalı süreçte Kuveyt gibi kardeş ülkelerin yanında olduğunu, İsrail'in saldırganlığının önünün alınması gerektiğini belirtti

Kaynak: AA
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