Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki zorlu, çatışmalı süreçte Kuveyt gibi kardeş ülkelerin yanında olduğunu, İsrail'in saldırganlığının önünün alınması gerektiğini belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+3 sitede yayında
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki zorlu, çatışmalı süreçte Kuveyt gibi kardeş ülkelerin yanında olduğunu, İsrail'in saldırganlığının önünün alınması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki zorlu, çatışmalı süreçte Kuveyt gibi kardeş ülkelerin yanında olduğunu, İsrail'in saldırganlığının önünün alınması gerektiğini belirtti
Kaynak: AA