Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;(Türkiye-Kolombiya ilişkileri) İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Kolombiya ilişkileri) İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine...

AA - Güç Gönel - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türkiye-Kolombiya ilişkileri) İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Kolombiya ilişkileri) İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye- Kolombiya ilişkileri) İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik."

AA / Güç Gönel - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya, Türkiye, Güncel, Haberler

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