Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Kolombiya ilişkileri) İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Kolombiya ilişkileri) İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye- Kolombiya ilişkileri) İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik."
AA / Güç Gönel - Güncel