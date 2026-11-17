Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İngiliz The Economist dergisi, her yıl yayımladığı The World Ahead özel sayısının 2027 edisyonunu 17 Kasım'da tanıttı. Derginin gelecek yıla ilişkin değerlendirmelerinde ABD'de Trump sonrası dönem, İran savaşının etkileri, yapay zeka kaynaklı riskler, Avrupa'da aşırı sağın yükselişi ve küresel borç baskısı öne çıktı.

KAPAKTAKİ AY-YILDIZ DİKKAT ÇEKTİ

Siyah, kırmızı ve beyaz renklerin kullanıldığı kapakta savaş uçakları, tanklar, yangınlar ve finans piyasalarına ilişkin semboller yer aldı. Görselin sağ üst bölümünde bulunan ay-yıldız motifinin yanı sıra geleneksel Arap kıyafeti giymiş, deveye binen bir figür sosyal medyada Türk kullanıcıların dikkatini çekti. Kırmızı arkaplan üzerindeki ay-yıldız motifleri Türkiye ile ilişkilendirilirken derginin bu sembollerin neyi temsil ettiğine ilişkin bir açıklaması bulunmuyor.

The Economist'in resmi kapağı yayımlanmadan önce sosyal medyada dergiye ait olduğu iddia edilen sahte bir görsel de dolaşıma girdi. Ortasında "2027" yazılı pasta bulunan kapağın, derginin geçen yılki kapağını taklit ederek yapay zekayla oluşturulduğu belirtiliyor.

TRUMP SONRASI DÖNEM VE İRAN SAVAŞININ ETKİLERİ

The World Ahead 2027 editörü Tom Standage, ABD'de Trump sonrası dönemin şekillenmeye başladığını ancak Başkan Donald Trump'ın siyasi etkisinin kısa sürede sona ermeyeceğini belirtti.

Standage, Demokratların Kongre'nin her iki kanadında kontrolü ele geçirmesinin ardından Trump'ın daha saldırgan ve öngörülemez davranabileceğini, siyasi mirasını şekillendirmek amacıyla başkanlık kararnamelerine, hukuki mücadelelere ve askeri girişimlere yönelebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Dergi, İran savaşının sonuçlarının da 2027'de küresel gündemi belirleyeceği öngörüsünde bulundu. Savaşın bölgesel dengeleri ve enerji akışlarını değiştirebileceği, gübre tedarikindeki sıkıntılar ile güçlü bir El Nino hava olayının milyonlarca insanın gıda güvenliğini tehdit edebileceği belirtildi.

YAPAY ZEKA, EKONOMİ VE İKLİM KRİZİ

The Economist, yapay zeka şirketlerinin artan borçları ve karmaşık finansman anlaşmalarının piyasalarda çöküş riskini yükseltebileceğine dikkati çekti. Yapay zekanın siyasi, finansal ve siber güvenlik risklerinin daha görünür hale geleceği, büyük teknoloji şirketlerine yönelik tepkilerin artacağı öngörüldü.

Avrupa'da ise Marine Le Pen'in Fransa cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması ihtimalinin Avrupa Birliği'nde siyasi sarsıntıya yol açabileceği, artan kamu borçlarının da tahvil piyasalarında baskıyı artırabileceği değerlendirildi. Çin ile Tayvan arasındaki gerilim de gelecek yılın önemli riskleri arasında gösterildi.

İklim değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde 2027'de yeni sıcaklık rekorlarının, kuraklıkların ve orman yangınlarının gündeme gelebileceği belirtilirken yenilenebilir enerjinin küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalara karşı öneminin artacağı kaydedildi.

Kaynak: ANKA