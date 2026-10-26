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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, her karışında sulh-u sükunun hakim olduğu bir ülkedir. Türkiye, 86 milyonun birlik ve dirlik içinde kardeşçe yaşadığı, bölgesinin huzur adası olan bir ülkedir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, her karışında sulh-u sükunun hakim olduğu bir ülkedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, her karışında sulh-u sükunun hakim olduğu bir ülkedir. Türkiye, 86 milyonun birlik ve dirlik içinde kardeşçe yaşadığı, bölgesinin huzur adası olan bir ülkedir"

Kaynak: AA
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