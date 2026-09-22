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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde, etrafını saran krizlere, çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş hatta güçlendirmiştir"

Kaynak: AA