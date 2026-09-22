Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde, etrafını saran krizlere, çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş hatta güçlendirmiştir"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+17 sitede yayında
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde, etrafını saran krizlere, çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş hatta güçlendirmiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde, etrafını saran krizlere, çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş hatta güçlendirmiştir"
Kaynak: AA