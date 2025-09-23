Erdoğan, BM Genel Kurulu'na Yürüyerek Gitti

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için Türkevi'nden BM binasına yürüyerek geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nden eşi Emine Erdoğan ve diğer kurmaylarıyla birlikte çıktı.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindekiler, Türkevi'nin karşısında bulunan BM binasına yürüdü.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılışını yapacağı 80. BM Genel Kurulu görüşmelerinin başkanlığını bu yıl kürsü tokmağını eline alan eski Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yürütecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul görüşmelerinin ilk gününde Türkiye'yi temsilen Brezilya, ABD ve Endonezya'nın ardından 4. sırada hitabını gerçekleştirecek.

BM Genel Kurulu'na 15. kez hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuşmasında özellikle İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ve işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da toprakları gasbedilen Filistinlilerin durumuna, ayrıca İsrail'in başta Suriye ve Lübnan olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırılarına dikkati çekmesi ve üye ülkelerden İsrail'in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi öngörülüyor.