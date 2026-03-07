Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Heyetini Kabul Etti

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile üye ülkelerin Dışişleri Bakanları ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile üye ülkelerin dışişleri bakanlarını kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ve Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da kabulde hazır bulundu."

Kaynak: ANKA
