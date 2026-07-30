Dursun Özbek'ten üyelere sert tepki

Galatasaray Spor Kulübü’nün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Dursun Özbek ile kulüp üyeleri arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

''GEÇ KALDIK'' ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Kürsüde yaptığı konuşmada transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Dursun Özbek, kadroya katılacak oyuncuların mali şartlara uygun seçilmesi gerektiğini vurguladı. Transferde geç kalındığı yönündeki eleştirilere tepki gösteren Özbek, son 4 yıldır şampiyon olduklarını hatırlatarak "Her yaz aynı şeyler söyleniyor; 'Galatasaray geç kaldı, futbol aklı yok' deniyor. Ancak son dört sezondur şampiyon olan taraf hiç değişmedi. Kulübümüzün en ses getiren transferlerinden Mauro Icardi ve Victor Osimhen'i eylül ayında kadromuza kattık. Yanlış bir imza kulübün geleceğini olumsuz etkileyebilir. Ekonomik dengelerimizi gözeterek hareket etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

KONUŞMA SONRASI SALONDA TANSİYON YÜKSELDİ

Özbek konuşmasını tamamlayıp kürsüden indiği esnada, bazı divan kurulu üyeleri transfer sürecinde daha hızlı davranılması gerektiğini belirterek sitemde bulundu. Yapılan bu müdahalelere oldukça sinirlenen Dursun Özbek, salondan ayrılacağı sırada tepkisini açıkça dile getirdiği görüntüler ortaya çıktı. Üyelere dönerek tepkisini gösteren Dursun Özbek'in "Sanki onlara (Fenerbahçe'ye) göre transfer yapacağız" diyerek kızgın bir şekilde salondan ayrıldığı gözlemlendi.