Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Dışişleri Bakanlarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Dışişleri Bakanlarını Kabul Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı kapsamında İstanbul'da TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ve üye ülkelerin dışişleri bakanlarını kabul etti. Kabulde Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ın dışişleri bakanları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile üye ülkelerin dışişleri bakanlarını kabul etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kabulde hazır bulundu.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk

Trump bu kez rakamlarla konuştu: 3 gün içinde...
Galatasaray'dan maç sırasında istifa çağrısı

Maç esnasında olay paylaşım! İstifaya davet ettiler
Ordu'da kamyon ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Katliam gibi kaza bir aileyi paramparça etti
Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı

Bu sadece Japonya'da olur! Bakan, koridorda resmen depar attı
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Futbol takımları da dahil oldu! Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk büyüyor

Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk çığ gibi büyüyor
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston'un son halini görmeniz lazım

Bir dönem efsaneydi son halini görenler tanıyamıyor