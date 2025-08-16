Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen zirveye ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında "Görüşme Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında zirveye ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşme Rusya- Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün Alaska'da tarihi bir zirve gerçekleşti. 3 saat süren zirvenin ardından kameraların karşısına çıkan iki lider, önemli mesajlar verirken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da Alaska zirvesine ilişkin ilk yorum geldi.

"SAVAŞI SONLANDIRMA ARAYIŞLARINA İVME KAZANDIRMIŞTIR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya- Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır" dedi.

"BARIŞ İÇİN HER TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Erdoğan ayrıca açıklamasında "Alaska Zirvesi'ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır" ifadelerine yer verdi.

