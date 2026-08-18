Haberler

Erdoğan-Trump Görüşmesi: Ortak Savunma ve Gazze Masada

Erdoğan-Trump Görüşmesi: Ortak Savunma ve Gazze Masada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, İran-ABD gerilimi, Gazze ve Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan Ortak Savunma Anlaşması'nı ele aldı. Erdoğan, diplomasi vurgusu yaparak barış çabalarına destek sözü verdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile İran-ABD gerilimi, Gazze'deki gelişmeler ve Türkiye, Pakistan ile Suudi Arabistan arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması ele alındı.

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

"TÜRKİYE BARIŞ ÇABALARINA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEK"

Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin önemli olduğunu belirterek, görüşmelerin sürmesi temennisini dile getirdi. Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması için güçlü bir duruş sergilendiğini kaydetti.

GAZZE'DE İKİNCİ AŞAMA VURGUSU

Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşanmasının Türkiye'nin endişelerini artırdığını belirtti.

Türkiye'nin bölgede kalıcı barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında gece yarısı kritik görüşme
Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Rekor oyla kabul edilmişti! Çerçeve yasa resmen yürürlüğe girdi
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi

Dünyayı tedirgin eden tehdit bu kez İran'dan! ABD'ye süre verdiler

Bu nasıl gelenek? Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor

Bu nasıl gelenek? Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor
Tutuklanan emekli Amiral Türker Ertürk'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı

Türker Ertürk'ten başını yakan sözler sonrası ilk savunma geldi
Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı

Ünlü fenomenin tatili kabusa döndü! Suyun altında dehşeti yaşadı
Batman Petrolspor 2 golle ilk 3 puanını kaptı

24 yıl sonra tarihi galibiyet!
12 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı! Derin dondurucudan çıkan cesetle ilgili 13 kişi tutuklandı

Cesedi derin dondurucuda bulundu: Gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı

Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi

Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi