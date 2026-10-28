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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna- Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti

Kaynak: AA
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