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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna- Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti

Kaynak: AA