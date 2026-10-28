Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna- Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti
Kaynak: AA