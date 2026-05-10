Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol 1. Lig'e yükselen Muğlaspor'u tebrik etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'e yükselen Muğlaspor'u sanal medya hesabından paylaşım yaparak tebrik etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'e yükselen Muğlaspor'u sanal medya hesabından paylaşım yaparak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün gerçekleşen sonuçlarla Trendyol 1. Lig'e yükselen Muğlaspor'u, Muğlalı tüm kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı