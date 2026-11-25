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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye ) Türkiye'nin önünde 40 yıllık sorunu kalıcı biçimde çözme noktasında tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Cumhur İttifakı olarak bu fırsatın heba edilmesine, kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyiz"

Kaynak: AA