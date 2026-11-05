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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Silah bırakmanın tam anlamıyla gerçekleşmesi, tespit ve teyit süreçlerinin tamamlanması ile yeni aşamaya geçeceğiz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Silah bırakmanın tam anlamıyla gerçekleşmesi, tespit ve teyit süreçlerinin tamamlanması ile yeni aşamaya geçeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Silah bırakmanın tam anlamıyla gerçekleşmesi, tespit ve teyit süreçlerinin tamamlanması ile yeni aşamaya geçeceğiz"

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
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