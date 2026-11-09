Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Saha boş değildir. Her adım, her hamle devletimizin ilgili kurumlarınca ve hükümetimizce yakından takip ediliyor. Mağaralar belli bir plan dahilinde boşaltılıyor. Bu aynen devam edecek"

Kaynak: AA