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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Saha boş değildir. Her adım, her hamle devletimizin ilgili kurumlarınca ve hükümetimizce yakından takip ediliyor. Mağaralar belli bir plan dahilinde boşaltılıyor. Bu aynen devam edecek"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Saha boş değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Saha boş değildir. Her adım, her hamle devletimizin ilgili kurumlarınca ve hükümetimizce yakından takip ediliyor. Mağaralar belli bir plan dahilinde boşaltılıyor. Bu aynen devam edecek"

Kaynak: AA
Bu haber 204 sitede yayınlandı.
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