Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı olarak yürüttüğümüz süreci milli meseleleri çıkarlarının önüne koyan partilerin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı olarak yürüttüğümüz süreci milli meseleleri çıkarlarının önüne koyan partilerin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı olarak yürüttüğümüz süreci milli meseleleri çıkarlarının önüne koyan partilerin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız"
Kaynak: AA