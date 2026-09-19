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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak yürütüyoruz."

Kaynak: AA