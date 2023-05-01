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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

Kaynak: AA / Serkan Kaya - Güncel

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