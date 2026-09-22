Cumhurbaşkanı Erdoğan, Takaiçi'yi kabulünde, Türkiye'nin barış için gayret gösterdiğini, savaşların tahrip ettiği Suriye, Gazze ve Ukrayna'nın yeniden imarının önemini vurguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Takaiçi'yi kabulünde, Türkiye'nin barış için gayret gösterdiğini, savaşların tahrip ettiği Suriye, Gazze ve Ukrayna'nın yeniden imarının önemini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Takaiçi'yi kabulünde, Türkiye'nin barış için gayret gösterdiğini, savaşların tahrip ettiği Suriye, Gazze ve Ukrayna'nın yeniden imarının önemini vurguladı
Kaynak: AA