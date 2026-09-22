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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Takaiçi'yi kabulünde, Türkiye'nin barış için gayret gösterdiğini, savaşların tahrip ettiği Suriye, Gazze ve Ukrayna'nın yeniden imarının önemini vurguladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Takaiçi'yi kabulünde, Türkiye'nin barış için gayret gösterdiğini, savaşların tahrip ettiği Suriye, Gazze ve Ukrayna'nın yeniden imarının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Takaiçi'yi kabulünde, Türkiye'nin barış için gayret gösterdiğini, savaşların tahrip ettiği Suriye, Gazze ve Ukrayna'nın yeniden imarının önemini vurguladı

Kaynak: AA
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