Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tahıl koridoru anlaşması) Belki bu arada ağustosu beklemeden sayın Putin ile de bir telefon görüşmesiyle adımlarımızı atarız."
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tahıl koridoru anlaşması) Belki bu arada ağustosu beklemeden sayın Putin ile de bir telefon görüşmesiyle adımlarımızı atarız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tahıl koridoru anlaşması) Belki bu arada ağustosu beklemeden sayın Putin ile de bir telefon görüşmesiyle adımlarımızı atarız."
Kaynak: AA / Kübra Kara - Güncel