Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tahıl koridoru anlaşması) Belki bu arada ağustosu beklemeden sayın Putin ile de bir telefon görüşmesiyle adımlarımızı atarız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tahıl koridoru anlaşması) Belki bu arada ağustosu beklemeden sayın Putin ile de bir telefon görüşmesiyle adımlarımızı atarız."