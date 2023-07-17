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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tahıl koridoru anlaşması) Belki bu arada ağustosu beklemeden sayın Putin ile de bir telefon görüşmesiyle adımlarımızı atarız."

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tahıl koridoru anlaşması) Belki bu arada ağustosu beklemeden sayın Putin ile de bir telefon görüşmesiyle adımlarımızı atarız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tahıl koridoru anlaşması) Belki bu arada ağustosu beklemeden sayın Putin ile de bir telefon görüşmesiyle adımlarımızı atarız."

Kaynak: AA / Kübra Kara - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Güncel Haberler

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