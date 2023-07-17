Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru anlaşması) Bugün yapılan açıklamaya rağmen, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru anlaşması) Bugün yapılan açıklamaya rağmen, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum.