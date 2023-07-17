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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru anlaşması) Bugün yapılan açıklamaya rağmen, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru anlaşması) Bugün yapılan açıklamaya rağmen, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl koridoru anlaşması) Bugün yapılan açıklamaya rağmen, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum."

Kaynak: AA / Murat Paksoy - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Güncel Haberler

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