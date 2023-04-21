Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet Camii'nin ibadete açılışı töreninde konuştu

5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından Sultanahmet Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yeniden açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını da burada kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu eşlik etti.

"RESTORASYONUN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINI KALDIRACAKLARMIŞ"

"RESTORASYONU BİLE İFTİHAR VERİCİ BİR ESERDİR"

"YENİ NESİLLERE BIRAKACAK BİR RESTORASYON GERÇEKLEŞTİRDİK"

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023