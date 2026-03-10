Haberler

Erdoğan, Sudan ile İlişkileri Görüştü

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın görüşmede Türkiye'nin, Sudan'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine önem verdiğini, Sudan ordusunun ülkedeki güvenliğin teminine yönelik gayretlerini de yakından takip ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Sudan ikili ilişkilerini, Sudan'daki güvenlik durumunun son halini ele aldı. Cumhurbaşkanımız görüşmede Türkiye'nin, Sudan'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine önem verdiğini, Sudan ordusunun ülkedeki güvenliğin teminine yönelik gayretlerini de yakından takip ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'a desteğinin ve insani yardımlarının süreceğini ifade etti."

Kaynak: ANKA
