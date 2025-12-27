Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözlerimizi tutmanın bahtiyarlığıyla aziz milletimizin karşısındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözlerimizi tutmanın bahtiyarlığıyla aziz milletimizin karşısındayız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEPREMZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da depremzede Karakuş ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

DEPREMZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da depremzede Karakuş ailesini yeni evlerinde ziyaret etti. Ziyarette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Esenyurt'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, işçi servisinin devrilme anı kamerada

İstanbul'daki facia anbean kamerada
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
22 yıllık küslük bitti! Tatlıses ve Asena, İbo Show'da bir araya geldi

22 yıllık küslük bitti! İbo Show'da bir araya geldiler
Kocasının tahliyesini beklerken yaptıklarıyla gündem oldu

Kocasının tahliyesini beklerken yaptıklarıyla gündem oldu
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var